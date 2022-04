Stancanelli “Pnrr grande occasione per Sicilia, volano per ripresa”

"Di Sicilia, in Europa, ce ne dovrebbe essere di più. Perchè l'Europa, attraverso i fondi strutturali e adesso con i fondi del Pnrr, potrebbe essere uno strumento e un volano di ripresa per la nostra economia". Lo ha detto il deputato europeo siciliano dei Conservatori e Riformisti (Gruppo Cre) Raffaele Stancanelli, a margine dei lavori della seduta in Plenaria del Parlamento europeo. fag/abr/mrv/