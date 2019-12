SPORTHOTEL TYROL, VACANZA DA SOGNO NEL CUORE DI SAN CANDIDO

Nel cuore di San Candido, lo Sporthotel Tyrol Dolomites è ideale per chi desidera trascorrere una vacanza in montagna in Alto Adige all’insegna del benessere e del relax. Circondato dal panorama mozzafiato delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO Tre Cime Dolomiti, l’albergo è il teatro di rigeneranti vacanze a misura di famiglia e di coppia. Il calore che contraddistingue l’albergo nasce dall’amore e dall’attenzione per ogni singolo dettaglio.

L’inverno a San Candido e le Tre Cime offre solo il meglio di una vacanza sulla neve: il paesaggio è un incanto e accoglie gli ospiti con un’ampia scelta di attività ed esperienze. Il comprensorio sciistico della regione Tre Cime Dolomiti, con il Baranci, il Monte Elmo, la Croda Rossa, e non solo, propone agli sciatori oltre 100 km di piste, senza contare i vicini pendii di Cortina e del Plan de Corones. Gli amanti dello sci di fondo hanno a disposizione oltre 200 km di piste ben tracciate che conducono anche al di là del confine, nel Tirolo Orientale.

Con la sua aria cittadina, anche il paese di San Candido invita a gironzolare per le sue vie, facendo shopping e a partecipare a eventi e manifestazioni. Si presta, inoltre, come punto di partenza ideale per fantastiche mete escursionistiche.

E, dopo una giornata ricca di emozioni, cosa c’è di meglio che tornare allo Sporthotel Tyrol e rilassarsi nella piscina coperta e nelle saune.

L’albergo propone offerte per tutti i gusti. Cristallo di neve – 06/01/2020 – 02/02/2020: 4 giorni di pernottamento con mezza pensione al prezzo di 3. L’offerta include: trattamento in mezza pensione con cene a tema durante la settimana, ciaspolate organizzate in collaborazione con l’associazione turistica di San Candido, entrata libera nel nostro reparto Dolomiti Spa con piscina, vasca idromassaggio e reparto saune con 4 cabine e ampia zona relax, borsa Wellness con accappatoio e teli sauna a disposizione.

Single + bambini: 06/01/2020 – 01/02/2020 riduzione per bambini secondo età con solo 1 adulto pagante intero per un soggiorno minimo di 3 giorni.

Giorni di Relax 3 Cime 06/01/2020 – 01/02/2020: 3 giorni di mezza pensione, una cena romantica presso le “Picnic Stuben” con fonduta Bourguignonne, ricca colazione a buffet, entrata libera nel reparto Dolomiti Spa con piscina, vasca idromassaggio e reparto saune con 4 cabine e ampia zona relax, borsa Wellness con accappatoio e teli sauna a disposizione, 2 trattamenti inclusi (un massaggio schiena Vitalis 50’, un peeling corpo con massaggio 50′), gratis la mobilità con treno e autobus inclusa per tutto l’Alto Adige, unaciaspolata organizzata in collaborazione l’apt di San Candido.

