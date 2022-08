Sportcity Day, 40 città italiane diventano palestre a cielo aperto

Boom di adesioni per la seconda edizione dello Sportcity day, che il 18 settembre trasformerà una quarantina di città italiane in palestre a cielo aperto. "È un segnale di grande alleanza tra le istituzioni, sportive e non", dice all'Italpress Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity. mrv