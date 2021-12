Sport e Salute inaugura a Cosenza sede del nuovo modello territoriale

Inaugurata a Cosenza in Piazza Giacomo Matteotti (Ex Stazione Ferroviaria) la sede di Sport e Salute, prima manifestazione del nuovo modello di presidi territoriali della società che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia. Un presidio a sostegno del sistema sportivo di base e della comunità per una efficace azione di promozione dello sport e dei corretti stili di vita. gm