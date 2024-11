Spingardi “SportMag indaga cosa cambia con lo sport in Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) - "È un progetto che nasce da un'urgenza relativa al dare un peso specifico a ciò che ha deciso la Costituzione, ovvero di inserire all'interno di essa lo sport come valore legato al benessere, al rilancio delle comunità, alla lotta alle discriminazioni. Da questo passaggio abbiamo deciso di creare un progetto editoriale che potesse indagare cosa davvero sta cambiando dal 2023 fino a oggi, con tutte quelle declinazioni che hanno lo sport come perno centrale, come il Pnrr, quindi tutti gli investimenti che ruotano attorno alle infrastrutture, e poi i grandi eventi". Così Lavinia Spingardi, direttrice editoriale di SportMag, a margine dell'evento di presentazione del primo numero del nuovo magazine di SportLab Italia. "Chiaramente le Olimpiadi ci hanno dato un'energia in più perché è stato un evento che, rispetto al passato, è stato visto molto di più. Anche quello è stato un motore, una lampadina che si è accesa per spronarci a fare una cosa che mancava, perché appunto c'è un tema di investimenti e rilancio periferie e quindi del valore sociale dello sport - ha aggiunto Spingardi -. Tutti aspetti che generalmente venivano indagati poco, perché se pensavamo allo sport pensavamo solo al tifo e alle partite".