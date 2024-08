ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 2,8 miliardi, in aumento rispetto a quello dello stesso mese del 2023 (2,2 miliardi). La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (5,2 miliardi) è cresciuta del 17%, a fronte di un incremento del 9% di quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi).

E’ quanto sottolinea la Banca d’Italia nella rilevazione sul turismo internazionale. Nel complesso dei tre mesi terminanti a maggio, le entrate turistiche sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023 per effetto anche della crescita della spesa pro-capite. L’incremento delle uscite, pari al 9%, è stato invece trainato esclusivamente dal maggior numero di viaggiatori. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, per la prima volta dall’estate 2021 l’andamento della spesa dei viaggiatori provenienti dai paesi UE è stato più favorevole rispetto a quelli dell’extra-UE (rispettivamente 13 e 10% in più nel confronto con il periodo corrispondente). Anche l’aumento della spesa degli italiani è stato superiore nelle destinazioni europee (rispettivamente 17 e 2%).

-foto Agenzia Fotogramma-

