LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La capsula maltese ‘Maleth II’ ha trovato posto nella Stazione Spaziale Internazionale dopo essere stata montata a bordo dall’astronauta italiana Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea. La capsula, che consiste in campioni di tessuto di ferite di persone diabetiche per la ricerca biomedica nello spazio. Cristoforetti ha posizionato la capsula nello spazio con l’obiettivo che il progetto maltese riprendesse la ricerca sulla resistenza che i virus possono creare in modo che gli scienziati maltesi possano pianificare e fornire farmaci più personalizzati e specifici ai pazienti. Il professore Joseph Borg dell’Università di Malta ha affermato che nel razzo sono stati inclusi anche diversi campioni di pazienti diabetici con l’obiettivo di questa missione di diffondere la ricerca condotta a Malta e affinchè ciò fosse più vantaggioso per gli studenti e gli scienziati maltesi. Questo è il secondo esperimento scientifico di Malta registrato presso la Nasa nella stazione spaziale internazionale. Il razzo SpaceX è decollato dalla base della Nasa al Kennedy Space Center in Florida il 15 luglio. Il razzo SpaceX inizierà il suo viaggio di ritorno dall’International Space Center il 18 agosto. Il progetto riprenderà poi presso l’Università di Malta dal professor Joseph Borg e il resto del team di ricercatori maltesi.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

