Spazio, Parmitano: “L’Europa non può permettersi di restare indietro”

Spazio, Parmitano: “L’Europa non può permettersi di restare indietro”

Nella sfida per lo spazio "l'Europa non può permettersi di restare indietro". Lo ha detto Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, a margine della cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa in economia e management da parte del dipartimento di giurisprudenza della Lumsa a Palermo. agd/vbo/mrv/r