MILANO (ITALPRESS) – Una sparatoria è avvenuta nel pomeriggio in una panetteria in piazzale Gambara a Milano. Il bilancio è di un morto e di un ferito. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Policlinico, mentre il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo.

Dalle prime ricostruzioni degli agenti della Questura di Milano giunti sul posto, i due erano entrati nel negozio come clienti per ordinare qualcosa e la sparatoria sarebbe avvenuta mentre l’esercente dava loro le spalle.

I colpi sarebbero stato esplosi da un individuo non ancora identificato e al momento in fuga.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

