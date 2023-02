HEIDENHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Eccellente secondo posto per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a squadre ad Heidenheim. Il team composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo ha offerto una bella prova di forza, fermandosi soltanto nella finalissima, per 45-38, contro la Francia campione del mondo. Prestazione sontuosa degli spadisti azzurri sulle pedane tedesche. Vogliosi di riscattare una gara individuale senza acuti, i ragazzi guidati dal Commissario tecnico Dario Chiadò hanno mostrato concentrazione e applicazione fin dal primo assalto, offrendo una performance in crescendo. Il successo sull’Arabia Saudita per 39-28 ha dato il via al percorso vincente dell’Italia, continuato con il 42-37 sulla Repubblica Ceca e poi grazie al 44-36 rifilato nei quarti di finale alla Germania padrona di casa. Il quartetto italiano però non s’è accontentato, anzi in semifinale contro la Svizzera ha tirato in modo quasi perfetto, comandando l’assalto fin dal principio, imponendosi sugli elvetici per 45-28 e volando così in finale. Nell’ultimo atto, che ha riproposto la sfida infinita contro la Francia, proprio come lo scorso luglio al Mondiale, l’Italia ha lottato alla pari, sognando anche il successo, ma nel momento decisivi i transalpini sono riusciti a spuntarla per 45-38. Per gli spadisti azzurri, comunque, una gran bella risposta dopo la giornata non esaltante a livello individuale e la conferma della loro grandissima competitività.

– Foto Bizzi –

(ITALPRESS).

