“Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo delle attività sportive all’aperto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora parlando, in un’intervista al Tg1. “Quando abbiamo lasciato questa opportunità lo abbiamo fatto perché la comunità medico-scientifica ci chiedeva di lasciare la possibilità a molte persone di poter correre anche per altre patologie generali – ha precisato Spadafora – Ma l’appello era quello di stare a casa: se non viene ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto”.

Il ministro ha anche parlato della possibile data di ripartenza del calcio italiano:”La Serie A potrebbe riprendere il 3 maggio: questo è quello che speriamo, poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione. Chiaramente al nostro campionato si aggiungeranno le varie competizioni internazionali, Champions ed Europa League, che si incroceranno con nuovo calendario”. ora bloccato dall’emergenza coronavirus.

(ITALPRESS).