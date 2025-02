ROMA (ITALPRESS) – E’ già iniziato, da ieri, il Dario Chiadò-bis alla guida della spada azzurra. Per l’esperto CT torinese, sotto la cui guida l’Italia della scherma ha conquistato il 50° oro della sua storia olimpica con il trionfo a squadre delle spadiste a Parigi 2024, la prima tappa del “secondo tempo” della sua avventura da Commissario tecnico sarà il Grand Prix di metà marzo, in programma a Budapest.

“Sono felice della fiducia che mi è stata rinnovata dalla Federazione e farò come sempre il massimo per ripagarla. L’obiettivo sarà continuare a far bene e dare seguito al percorso che ha visto la spada italiana protagonista sui massimi palcoscenici internazionali”, le parole del Responsabile d’arma.

“Partiamo da basi molto solide e abbiamo diversi giovani, sia al maschile che al femminile, che stanno crescendo e potranno dimostrare il proprio valore nella scia dei più esperti e affermati. La priorità sarà avere un’Italia sempre al vertice”, la chiosa del riconfermato CT della spada azzurra Dario Chiadò

