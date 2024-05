VENEZIA (ITALPRESS) – Si è parlato di agricoltura 4.0 in Italia e in Veneto con esempi significativi di applicazione delle tecnologie agritech e scenari futuri per le aziende negli incontri di approfondimento della mattinata dedicati al tema “Space Wine & Agritech Expo”, organizzati nell’ambito della terza e ultima giornata di Space Meetings Veneto. Il summit internazionale, ospitato dal 20 al 22 maggio al VTP Venezia terminal Passeggeri (Stazione Marittima, Porto Crociere di Venezia, Terminal 103), ha portato in città i più importanti operatori globali della New Space Economy per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti.

Con l’occasione è stato presentato lo stato attuale del settore con la presentazione di soluzioni di imprese e aziende agricole in materia di innovazioni aerospace. A seguire si è tenuta una tavola rotonda con le tre organizzazioni professionali di categoria, Coldiretti, Confagricoltura e Cia sul tema dei sostegni alle imprese in questo percorso di innovazione e sulla relativa necessità di formazione.

“Si tratta di un mercato destinato a crescere rapidamente e che nel 2023 ha raggiunto, in Italia, un fatturato di 2,5 miliardi di euro, contro i 100 milioni di euro del 2017 – ha commentato l’assessore regionale al Turismo e all’Agricoltura Federico Caner -. Come Regione siamo impegnati da anni sul tema, in particolare con stanziamenti a supporto della formazione, come abbiamo fatto con il progetto Copernicus e il progetto pilota Ismea, e sul primo insediamento dei giovani, con la messa a disposizione di 40 milioni di euro. Abbiamo investito, inoltre, 25 milioni euro della passata programmazione Psr su ricerca e sperimentazione per agricoltura di precisione, gestione autonoma dei vigneti, servizio satellitare mentre con la nuova programmazione destineremo altri 6,5 milioni di euro all’intelligenza artificiale e alle tecnologie digitali. Un investimento necessario per uno scenario futuro sempre più vicino a noi”.

Nel pomeriggio, nella hall2, si svolgerà la sessione pomeridiana di Space wine e Agritech Expo, il ruolo dell’agricoltura di precisione per lo sviluppo del settore, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti di Veneto Agricoltura, Avepa, l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie e le principali associazioni di categoria del comparto.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).