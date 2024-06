VENEZIA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno, grazie a ‘Una montagna di librì, Cortina e le sue montagne tornano a proporsi come snodo di incontri, di opinioni e di passioni culturali, mettendo in moto idee, dissenso, conoscenza, emozioni. Oggi alziamo il sipario su questa 30esima edizione, che dal 13 luglio porterà nella Regina delle Dolomiti 50 appuntamenti imperdibili. Desidero ringraziare gli organizzatori perchè negli anni hanno saputo far crescere questa rassegna diventata oggi un’eccellenza per la cultura e la conoscenza di libri, non solo per Cortina, per il Veneto, ma anche a livello nazionale ed internazionale”. L’Assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari è intervenuto così oggi alla conferenza stampa di presentazione di “Una montagna di libri”, la rassegna letteraria sostenuta dalla Regione del Veneto, un appuntamento che tra luglio e settembre porterà a Cortina d’Ampezzo (Bl) alcuni tra i nomi più significativi del panorama culturale e letterario di oggi. Alla presentazione sono intervenuti anche il Vicesindaco di Cortina d’Ampezzo e l’ideatore e responsabile del festival, Francesco Chiamulera.

“Al di là dei numeri di qualità, in termini di partecipazione, capacità di coinvolgimento, autori e opere, ‘Una Montagna di Librì è un punto di riferimento nel panorama della lettura, della cultura e del giornalismo e merita un particolare riconoscimento per la capacità di coniugare la passione per i libri e l’amore per un paesaggio incantevole, far incontrare autori, personaggi e opere con un pubblico eterogeneo ed internazionale, confermando anche la vocazione cosmopolita di questo splendido luogo” ha concluso Corazzari.

L’inaugurazione sarà sabato 13 luglio al Palazzo delle Poste di Cortina con Katja Petrovskaja e il suo ultimo libro La foto mi guardava pubblicato per Adelphi. Ci sarà ampio spazio per gli autori veneti e per le pagine che raccontano il territorio regionale: tra questi un incontro è dedicato all’ultimo lavoro di Marco Ballestracci un racconto sul legame ancestrale tra il Veneto e le due ruote, dal titolo Il Veneto in bicicletta, edito per Antiga Edizioni con il sostegno della Regione del Veneto.

“Quello con la Regione del Veneto – aggiunge l’Assessore regionale alla Cultura-, è da anni un rapporto di proficua collaborazione che oltre a sostenere e concedere il patrocinio istituzionale alla manifestazione, sostiene un itinerario culturale di eccellenza “Un Veneto di Libri”, che da anni propone il meglio della produzione letteraria veneta contemporanea, facendo conoscere ed apprezzare al pubblico gli autori e le opere della terra veneta, della sua storia e cultura millenaria”.

