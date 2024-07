VENEZIA (ITALPRESS) – La sostenibilità è nel Dna di Venezia e dei veneziani, da sempre. E oggi lo si scopre anche attraverso la storia di Gigetta e del crollo del campanile di San Marco, avvenuto il 14 luglio 1902. E sfogliando insieme l’Agenda 2030 si scopre come vivere la Città dell’epoca moderna con cura e rispetto. “Venezia è favolosa. In viaggio verso la sostenibilità”. Per la prima volta un libro racconta la storia di Venezia con il suo Campanile di San Marco, unito agli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu, declinati ai tempi della Serenissima. La pubblicazione è stata presentata questa mattina all’hotel della famiglia Serandrei, da generazioni dedita all’ospitalità e particolarmente sensibile al tema della sostenibilità. Con gli autori del libro Nadia De Lazzari e Vittorio Baroni, e gli illustratori delle pagine Valerio Held e Maurizio Amendola, c’erano il presidente dell’Associazione Piazza San Marco Claudio Vernier, il contrammiraglio Filippo Marini, comandante del Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto, l’assessore all’Ambiente del Comune di Venezia Massimiliano De Martin.

“Questo libro è una sintesi del lavoro di Nadia De Lazzari e Vittorio Baroni: qui non ci sono solo la ricerca e la scrittura ma ci sono anche anni di attività e progetti, per Venezia e i suoi cittadini, portati avanti dagli autori – ha ricordato l’assessore De Martin, il quale ha sottolineato anche la forza di una pubblicazione che affianchi il testo alle illustrazioni – Il messaggio è immediato e sfonda le barriere. E questo è importante visto che la sostenibilità di Venezia e dell’ambiente sono temi che devono raggiungere i più piccoli, ma incuriosire e colpire ancor di più gli adulti. Tutto sommato è facile parlare ai bambini, più complicato ai “grandi”, dimentichi spesso del proprio “dovere” di fronte all’ambiente”.

Il libro diventerà anche un progetto di educazione civica nelle scuole, dove i ragazzi saranno invitati a creare opere artistiche che fondino insieme tecnica e scienza, nel nome della sostenibilità.

