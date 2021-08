LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il nuovo servizio di traghetto di alta velocità da Malta ad Augusta sarà sospeso a seguito di un’azione legale davanti alle autorità siciliane da parte di un altro operatore concorrente. L’operatore concorrente si è opposto all’utilizzo da parte di Ponte Ferries del porto di Augusta per il quale la società aveva presentato la richiesta ufficiale lo scorso novembre. Attualmente l’operatore concorrente non opera per il porto di Augusta. Intanto, la concorrente locale Virtu Ferries, che non è stata citata da Ponte Ferries, ha affermato di non aver presentato alcuna contestazione legale.I biglietti per il servizio di traghetto veloce per la Sicilia gestito da Ponte Ferries sono stati messi in vendita il 23 giugno, con viaggi di sola andata a partire da soli 9,99 euro. Dopo gli ultimi sviluppi, Ponte Ferries ha annunciato che ai clienti che hanno prenotato viaggi nei prossimi giorni verrà offerta una soluzione di viaggio alternativa dopo che la compagnia ha noleggiato un aereo. I clienti riceveranno anche un voucher gratuito per il noleggio di un’auto. In alternativa, i clienti possono richiedere un rimborso e ricevere un voucher per utilizzare gratuitamente il servizio nei prossimi 12 mesi.Un portavoce di Ponte Ferries ha dichiarato: “l’obiettivo fin dall’inizio è stato quello di offrire un servizio di traghetti alternativo per la Sicilia per i clienti che desiderano valore e una scelta di operatori, e rimaniamo impegnati a compiere la nostra missione”.

(ITALPRESS).