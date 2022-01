VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tutte le partite di calcio a Malta sono state posticipate di due settimane a causa dell’aumento di casi COVID-19 e delle regole di quarantena che interessano varie squadre di calcio. La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo della Federcalcio maltese. Tutte le competizioni calcistiche riprenderanno dal 17 gennaio. Nel frattempo, i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore hanno continuato ad aumentare con il numero di casi attivi sono a 14.121. Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che Malta ha registrato 1.147 nuovi casi di COVID-19 mentre un uomo di 65 anni ha perso la vita. 124 pazienti sono in cura presso l’Ospedale Mater Dei, di cui cinque in terapia intensiva. Finora sono 480 le vittime per la pandemia.

