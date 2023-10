Sorsi di benessere – Una merenda golosa per adulti e bambini

ROMA (ITALPRESS) - Yogurt, nocciole e scaglie di cioccolato per una merenda gustosa, ma benefica ideale sia per adulti che per bambini. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere. sat/mrv