Sorsi di benessere – Le mille virtù dell’alloro

Nella nuova puntata di Sorsi di benessere, Angelica Amodei ci parla dell'alloro e delle sue proprietà, e ci mostra come preparare una tisana a base di alloro e limone. Ideale per la sera, dopo i pasti e per favorire il sonno e la tranquillità. mrv/abr/