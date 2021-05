NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Clamoroso al…Chase Center. Tutti aspettavano Golden State e, invece, ai playoff Nba va Memphis che si guadagna la sfida con Utah, battendo a domicilio e all’overtime i Warriors di Steph Curry. Un successo che coglie di sorpresa il mondo Nba e che manda in estasi i Grizzlies, tanto che l’account Twitter della franchigia si gode la rivincita commentando con una risata i pronostici degli esperti statunitensi: 16 su 17 non avevano dubbi sul successo di Golden State, solo Monica McNutt aveva puntato su Memphis ed è lei che, sempre su Twitter, incassa la stretta di mano di Ja Morant, il protagonista del match valido per i play-in. Vincono i Grizzlies, dunque, che regolano 117-112 i ‘guerrierì, sconfitti all’overtime nonostante il solito Curry che mette a referto 39 punti, mentre Wiggins piazza una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, dalla panchina ne fa 19 Poole e c’è anche la tripla doppia di Green con 11 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. In doppia cifra anche Bazemore con i suoi 10 punti.

A vincere, però, è Memphis. Grizzlies trascinati dai 35 punti di Ja Morant, decisivo con i suoi canestri nel supplementare e pronto a zittire tutti: tifosi di casa ed esperti. In una serata in cui Valanciunas si ferma a 9 punti (12 i rimbalzi), arriva un contributo importante dai vari Brooks (14), Allen (12), Tilman (11), Jackson Jr (10) e Bane (10). Memphis ai playoff contro Utah Jazz, stagione già finita per Golden State.

(ITALPRESS).