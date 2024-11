TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte investirà 15 milioni per acquisire l’Ospedale di Settimo Torinese che diventerà a tutti gli effetti un ospedale pubblico. Lo hanno annunciato oggi il presidente Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi al termine del sopralluogo con il sindaco di Settimo Torinese Elena Piastra, il direttore generale dell’Asl TO4 Stefano Scarpetta, presente anche l’assessore alle Politiche Sociali e dell’Integrazione Socio-Sanitaria Maurizio Marrone.

“Noi siamo qui per certificare la fine di un percorso complicato che ha fatto assumere a tutti anche delle responsabilità importanti. Abbiamo ereditato sull’ospedale di Settimo una situazione estremamente complessa che poteva portare alla chiusura dell’ospedale o alla sua completa privatizzazione. Abbiamo lavorato perchè avvenisse esattamente il contrario e oggi siamo qui per dire che questo ospedale non chiuderà, che era privato e diventa pubblico e che garantiremo i lavoratori e le lavoratrici di questa struttura” ha dichiarato il presidente Cirio.

“I pazienti potranno continuare ad utilizzare questo ospedale che diventerà sempre più un punto di riferimento per l’Asl TO4 e contribuirà a migliorare l’offerta sanitaria per l’intera zona: di fatto diventerà il 74mo ospedale pubblico della Regione. Siamo per il primato del pubblico nella sanità e questo è uno dei primi investimenti per dimostrare concretamente la coerenza della nostra linea politica» ha affermato l’assessore Riboldi. «Sarà possibile anche garantire un futuro al personale che ha lavorato bene in questi anni. In questo modo si avvia verso una conclusione positiva una lunga vicenda che aveva creato negli anni scorsi non poche preoccupazioni e timori tra gli operatori sanitari e gli amministratori locali”. “Oggi festeggiamo un salvataggio. L’Ospedale di Settimo rappresenta un’eccellenza e un punto di riferimento per tutta l’area nord della provincia di Torino. La vera integrazione socio-sanitaria si può costruire soltanto insieme al territorio, consapevoli dell’importanza del ruolo sociale che deve svolgere l’accessibilità dei servizi di cura per tutti” ha dichiarato l’assessore Maurizio Marrone.

“L’ingresso dell’Ospedale nel settore pubblico è l’esito auspicato dal Comune da tanti anni. Questo è un presidio fondamentale per Settimo e per il territorio perchè, tra l’altro, con la sua attività permette di far funzionare meglio gli altri ospedali della zona. L’Ospedale è sempre stato luogo di sperimentazione e potrebbe continuare a esserlo nel futuro, soprattutto rispetto ai servizi all’anziano. Grazie quindi a tutti quelli che oggi e in passato hanno lavorato per questo obiettivo, a partire da tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto” ha dichiarato Elena Piastra.

foto: ufficio stampa Regione Piemonte

(ITALPRESS).