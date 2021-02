MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2021. Il torinese, n.35 del ranking e 31 del seeding, si è imposto 7-5, 6-4, 6-4, in due ore e undici minuti di partita, sullo statunitense Sam Querrey, n.52 ATP. Prossimo avversario lo spagnolo Feliciano Lopez, n.65 ATP.

Passa il turno anche Salvatore Caruso, numero 78 del ranking, che festeggia la prima vittoria in carriera agli Australian Open, superando 6-2, 6-4, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, n.139 ATP. Il 28enne di Avola al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Fognini ed Herbert.

Escono di scena, invece, Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Il palermitano, n.82 del ranking, ha perso 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 contro lo statunitense Mackenzie McDonald, n.192 ATP.

Seppi, numero 108 del ranking, è stato sconfitto 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, n.72 ATP.

Nel tabellone femminile, Australian Open già finiti per Jasmine Paolini e Martina Trevisan, eliminate al debutto nel primo Slam del 2021 in corso sul cemento di Melbourne Park. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.95 del ranking, ha ceduto 6-0, 6-2 in 47 minuti alla ceca Karolina Pliskova, n.6 del ranking e del seeding.

Fuori anche la fiorentina Trevisan, n.89 del ranking, battuta 6-3, 6-4, in un’ora e 22 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova, n.32 WTA e 29esima testa di serie.

(ITALPRESS).