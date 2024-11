ROMA (ITALPRESS) – L’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma piace e convince non solo i tifosi giallorossi, ma la grande maggioranza degli sportivi. Secondo un report di Arcadia, infatti, gli utenti hanno accolto con grande entusiasmo la scelta del club capitolino di affidare la guida tecnica della Roma al mister testaccino. Il sentiment positivo è al 71% per un totale di 258mila interazioni. Significativo anche che la notizia sia stata commentata in Gran Bretagna, Germania e Francia. Le conversazioni digitali nelle ultime 24 ore generate dalla parola chiave “Claudio Ranieri” hanno inoltre raccolto sulle piattaforme e sui siti web un volume complessivo di 261 mila interazioni e un totale di 245 milioni di visualizzazioni. Per quanto concerne le piattaforme social, infine, a ottenere la quota maggiore di conversazioni su Ranieri è stata Facebook con una percentuale del 24.8%.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]