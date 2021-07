MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ole Gunnar Solskajer sarà l’allenatore del Manchester United per le prossime tre stagioni. I Red Devils hanno ufficializzato il rinnovo del tecnico norvegese fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno. “Ole e il suo staff hanno lavorato senza sosta per gettare le basi che serviranno a vincere nel lungo termine – ha sottolineato il vicepresidente esecutivo, Ed Woodward – I risultati sono diventati sempre più evidenti nelle ultime due stagioni e non vediamo l’ora di assistere all’ulteriore crescita di questa squadra negli anni a venire. Siamo più fiduciosi che mai che, sotto la guida di Ole, andremo nella direzione giusta”. “Tutti sanno cosa provo per questo club – ha invece commentato Solskjaer – Sono felice di aver firmato questo contratto. E’ un momento entusiasmante per il Manchester United, abbiamo costruito una rosa affamata di vittorie, con un giusto mix fra calciatori giovani ed esperti. Siamo tutti pronti a fare il prossimo passo nel nostro viaggio. Il Manchester United vuole vincere i trofei più importanti ed è quello a cui ambiamo. Siamo migliorati, dentro e fuori dal campo, e continueremo a farlo”.

Classe 1973, attaccante dei Red Devils sotto la guida di Ferguson, Solskjaer era tornato a Manchester in veste di allenatore nel dicembre 2018, dopo l’esonero di Mourinho, ma è ancora a caccia del suo primo titolo: nella passata stagione ha visto sfumare ai rigori l’Europa League, persa in finale contro il Villarreal.

(ITALPRESS).