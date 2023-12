Solinas “Sardegna all’avanguardia sulla disabilità”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "La Regione Sardegna rappresenta un'avanguardia in Italia, in quanto stanzia risorse maggiori per accompagnare il progetto di vita, le associazioni del terzo settore per la presa in carico di ogni soggetto fragile. In più stiamo incrementando le risorse per dare concreta attuazione ai piani di abbattimento delle barriere architettoniche, a partire dalle scuole". Così il preside te Christian Solinas a margine dell'incontro di questa mattina a Villa Devoto con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. "Siamo contenti di aver segnato una linea di tendenza ma non siamo soddisfatti - prosegue Solinas - vogliamo lavorare perché ci sia una uguaglianza sostanziale praticata e non solo affermata. La visita del ministro significa una collaborazione stretta per mettere sempre di più al centro la persona e i suoi bisogni". xd4/tvi/gtr