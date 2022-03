CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Ho chiesto al Santo Padre Francesco una preghiera e un’attenzione speciale per la Sardegna, terra da lui particolarmente amata e visitata all’inizio del suo Pontificato. Gli ho affidato le sofferenze, le ansie e le speranze di questo popolo, soprattutto i problemi dei giovani, del lavoro, il progresso umano, morale, sociale ed economico della Sardegna”. Così il presidente della Regione Christian Solinas, che è stato in udienza dal Papa insieme al Comitato che cura le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel.

Un momento importante ed emozionante dell’anno deleddiano, che il presidente ha voluto interpretare anche come l’occasione per rinsaldare un filo di amicizia e vicinanza tra il Santo Padre e la Sardegna, alla quale il Pontefice non ha mai mancato di far sentire la propria vicinanza umana e spirituale.

“In un momento segnato da grandi difficoltà ma anche dalle tante opportunità che la fase della ripresa ci offre – ha detto il presidente Solinas -, sentiamo il Papa particolarmente vicino a tutti i Sardi, soprattutto a coloro che soffrono per la mancanza del lavoro e per condizioni sociali disagiate. Auspico che il Santo Padre, ha detto ancora il Presidente Solinas, possa presto tornare tra noi in Sardegna”.

(ITALPRESS).

