PALERMO (ITALPRESS) – Il 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana comincia mercoledì 1 gennaio (ore 18) al Politeama Garibaldi con l’ormai attesissimo Concerto di Capodanno, sold out già da parecchi giorni. Sul podio della compagine palermitana un esperto del repertorio viennese come Peter Guth che, nel pieno rispetto delle tradizioni, imbraccerà anche il violino. Ospite il giovane soprano Milena Arsovska che interpreterà alcuni brani tratti da celebri operette.

Un programma quindi che raccoglie valzer e polche, in primo luogo scritti da Johann Strauss figlio, del quale nel 2025 si festeggiano i duecento anni dalla nascita, a partire da Frùhlingsstimmen (Voci di primavera) op. 410 a Wo die Citronen blùhen (Dove fioriscono i limoni) op. 364 omaggio al Meridione d’Italia, all’immancabile An der schònen blauen Donau (Sul bel Danubio blu) op. 314, senza dimenticare la sua operetta-capolavoro Die Fledermaus. Non mancheranno pagine di Johann Strauss padre, Franz Lehàr, Franz von Suppè, Luigi Arditi, Joseph Strauss, Eduard Strauss, Carl Michael Ziehrer.

Sempre l’1 gennaio, ma alle ore 15.15 (con replica il 6 gennaio allo stesso orario) sarà trasmesso su TGS (canale 12) il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Andrea Licata, registrato alcune settimane fa nella Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni, organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Fondazione Federico II. Per la prima volta, tra i banchi e gli scranni dell’antica istituzione regionale, l’Orchestra ha eseguito celebri pagine di Bizet, Rossini, Mozart e Verdi affidate anche alle voci di quattro interpreti di rilievo: Claire Coolen (soprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Lorrie Garcia (mezzosoprano), Domenico Balzani (baritono) A condurre la serata Salvo La Rosa e Katia Ricciarelli che ha regalato anche un suo momento musicale natalizio con il chitarrista Espedito De Marino. Il Parlamento più antico d’Europa è diventato per una sera un teatro soprattutto per un’iniziativa benefica: una raccolta fondi a favore dell’Associazione Maredolce, fondata da Stefania Petyx, Pif e Ficarra e Picone, da anni impegnata a sostenere progetti rivolti ai piccoli pazienti oncologici e ai bambini ospitati nelle case famiglia.

– Foto: ufficio stampa Foss –

(ITALPRESS).