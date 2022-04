ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si è conclusa presso il celebre circuito MotorLand Aragon di Teruel, in Spagna, la prima giornata di gare della stagione 2022 del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike. Pirelli si ritiene particolarmente soddisfatta delle performance delle soluzioni proposte per questo Round: la nuova soluzione posteriore in mescola extra morbida SCQ ha permesso a tre diversi piloti di tre diversi costruttori (Razgatlioglu su Yamaha, Bautista su Ducati e Rea su Kawasaki) di scendere sotto il record del circuito di 1’48.458, firmato nel 2021 da Jonathan Rea con la precedente soluzione da qualifica. Il miglior tempo in assoluto appartiene a Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) che, con un 1’48.267, ottiene la prima pole position di stagione. In WorldSBK Gara 1 è Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a brillare: si affida alla soluzione di sviluppo SC1 A0674 anteriore e alla soluzione di gamma SCX posteriore, conduce un’ottima gara difendendosi bene dagli attacchi di Razgatlioglu e Bautista (Aruba.It Racing – Ducati), dalla prima all’ultima curva, per portare a casa la vittoria della gara d’esordio della classe Regina. Nella classe Supersport invece, il rookie Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) porta a casa la sua prima vittoria, seguono sul podio Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) e Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing). Pirelli si ritiene soddisfatta anche della performance, in entrambe le classi, della soluzione posteriore in mescola super morbida SCX: scelta dalla maggior parte dei piloti della griglia Superbike e Supersport, ha permesso gare piene di spettacolo e continui sorpassi, offrendo prestazioni di alto livello anche con temperature particolarmente basse (aria ~16 gradi, asfalto ~27 gradi). In WorldSBK Gara 1, parte bene il poleman Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) che si posiziona in testa al gruppo, subito sotto attacco da Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che nel corso del primo giro prende il comando di gara. Seguono le rosse di Alvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati) e Michael Rinaldi (Aruba.It Racing – Ducati) e la Honda di Iker Lecuona (Team HRC). Si assiste ad una prima metà di gara piena di spettacolo, le posizioni da podio vengono continuamente rimescolate grazie agli insistenti attacchi da parte del Campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu e successivamente quelli dell’alfiere Ducati. Jonathan Rea si difende bene e risponde ad ogni sorpasso, mantenendosi al comando al completamento dei due terzi di gara. Il duetto Rea – Bautista allunga progressivamente su Razgatlioglu e continua a regalare emozionanti sorpassi e colpi di scena. Bautista cerca continuamente il sorpasso, trova un’opportunità a due curve dalla bandiera a scacchi ma la risposta di Jonathan Rea non si fa attenderer e taglia il traguardo per primo a con un vantaggio di 9 centesimi di secondo da Bautista; terzo Toprak Razgatlioglu.

(ITALPRESS).

