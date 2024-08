ROMA (ITALPRESS) – Con l’anteprima mondiale a Byron Bay, in Australia, è stata svelata la nuovissima smart 5. Il brand full electric compie così un altro passo verso la mobilità del futuro entrando nel segmento dei premium mid-size SUV. La smart 5 è il terzo modello ad entrare nella gamma full electric della nuova generazione. Insieme alla smart 1 e 3 arricchisce l’offerta di SUV premium, tutti equipaggiati con powertrains elettrici allo stato dell’arte, dotati di sistemi ADAS avanzati e completi di servizi a bordo intelligenti ed intuitivi. Con l’introduzione del veicolo più versatile mai realizzato, smart continua a rispondere alle esigenze sempre più diversificate dei suoi clienti in tutto il mondo. E’ stata disegnata da Mercedes-Benz riprendendo gli elementi di design tipici del marchio come il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti: smart 5 ha un passo di 2.900 mm e una lunghezza totale di 4.705 mm. Presenta i caratteristici gruppi ottici a sviluppo orizzontale sia all’anteriore che al posteriore, oltre al logo smart sul montante D. Tra i dettagli premium troviamo gli specchietti bicolore e i coprimozzo con logo smart flottante, sempre in posizione verticale anche durante la rotazione.

Nella versione Summit Edition – equipaggiata con l’esclusivo pacchetto Adventurers’ Collection – unisce qualità premium, innovazioni pratiche e multifunzionalità: tra le dotazioni incluse troviamo la barra luminosa sul tetto, il gancio di traino elettrico, le protezioni per il sottoscocca, il portapacchi, i gradini laterali, la borsa e la scala laterale. Offre un abitacolo moderno, spazioso e all’avanguardia. Tra i suoi punti di forza ci sono i sedili “zero-gravity”: reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonchè cinture di sicurezza integrate nello schienale. Nel vano posteriore i sedili in pelle -riscaldabili – accolgono i passeggeri offrendo in un ambiente di prima classe con un ampio spazio per la testa di 1.060 mm, regolazione dello schienale, parasole elettrico e luci LED aereonautiche per la lettura offrendo persino un’opzione comfort che aumenta lo spazio per le gambe al tocco di un tasto. Le finiture in legno di quercia e gli elementi di design curvi e a sviluppo orizzontale firmano il carattere premium degli interni.

Tra le funzionalità di comfort a bordo troviamo l’illuminazione ambientale con 256 colori e la possibilità di regolare tutti i sedili per configurare l’abitacolo in uno spazio letto king-size, queen-size o singolo. Il sistema di entertainment include un proiettore integrato abbinato a un Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e un altoparlante portatile. L’altoparlante a scomparsa con illuminazione ambientale si sincronizza con il ritmo della musica per un’esperienza audio-visiva unica. Il veicolo è inoltre dotato di 34 vani di stoccaggio, di un frunk anteriore da 72 litri e uno vano di carico posteriore che arriva fino a 1.530 litri.

Grazie alla piattaforma da 800 volt, la smart 5 raggiunge nuovi livelli di prestazioni in termini di velocità di ricarica e autonomia. La batteria da 100 kWh è dotata di una funzione di ricarica ultra-rapida (4C), che permette di ricaricare fino al 70% della capacità in soli 15 minuti (ricarica dal 10% all’80%). L’autonomia supera i 740 km (ciclo omologativo CLTC), e una presa da 220 V nel bagagliaio offre versatilità illimitata anche quando si è lontani dalla rete elettrica. Inoltre, il veicolo dispone di diverse modalità di guida, sia su strada che off-road, tra cui Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock. La nuovissima smart 5 sarà lanciata e consegnata in Europa all’inizio del prossimo anno.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).