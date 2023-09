Sisma tra Toscana ed Emilia Romagna, verifiche a Forlì

FORLÌ (ITALPRESS) - Un terremoto con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze, è stato avvertito anche in Emilia Romagna. Sono giunte ai vigili del fuoco di Forlì decine di richieste per verifiche statiche: squadre a Tredozio, Modigliana (evacuata RSA per precauzione) e Rocca S. Casciano (crepe e caduta intonaci in case). Nessuna segnalazione di persone coinvolte mgg/gtr