Siria, colpita la casa del leader della Jihad Ziad Nakhaleh

ROMA (ITALPRESS) – Un membro palestinese della Jihad islamica sulla scena del raid aereo israeliano in Siria ha dichiarato che l’attacco di oggi alla periferia di Damasco ha preso di mira la casa del leader del gruppo Ziad Nakhaleh.

Citato dai media arabi, Ismail Sindak afferma che l’appartamento è vuoto da anni, aggiungendo che Nakhaleh non si trova in Siria. Alla domanda se qualcuno sia stato ucciso nell’attacco, Sindak ha detto che “la casa era vuota”.

Non è immediatamente chiaro dove si trovi Nakhaleh, ma si ritiene che trascorra il suo tempo tra Libano, Iran e Siria. L’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna, afferma che l’edificio preso di mira si trova nella periferia di Dummar, a nord-ovest della capitale, ed era abitato da palestinesi. Conferma che una persona è stata uccisa.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).