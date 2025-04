Siracusa, Rotary dona ecografo portatile a reparto Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I

SIRACUSA (ITALPRESS) – Si è svolta nel reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Massimo Matalone, la cerimonia di donazione di un ecografo portatile di ultima generazione, completo di accessori, da parte del Rotary Club Siracusa Monti Climiti.

La generosa donazione è stata resa possibile dall’impegno del Rotary Club Siracusa Monti Climiti, presieduto da Aurelio Alicata e rientra nell’ambito del programma distrettuale del Rotary “Fewer Dialysis more transplant for Siracusa”. Tale iniziativa mira ad integrare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche a disposizione del reparto, contribuendo alla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti affetti da patologie renali. All’evento hanno partecipato il presidente Aurelio Alicata e i componenti il consiglio direttivo del Rotary Club Siracusa Monti Climiti assieme al Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary Giuseppe Pitari, al direttore sanitario Salvatore Madonia e al direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone.

Il direttore del reparto Massimo Matalone ha espresso profonda gratitudine a nome di tutto il personale del reparto presente alla cerimonia per la preziosa donazione, sottolineando come questo ecografo portatile di ultima generazione rappresenti uno strumento importante che si integra a quelli in dotazione per la precisione diagnostica, per la prevenzione e la gestione dei pazienti dializzati e potenziali candidati al trapianto renale. “Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al miglioramento dei servizi sanitari del nostro territorio – ha detto il presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti Aurelio Alicata -. Questa donazione è un segno tangibile dell’impegno del Rotary a sostegno della comunità e, in particolare, dei pazienti che necessitano di cure specialistiche come quelle offerte dal reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I”.

“Ringrazio il Rotary perché ci ha permesso con questa importante donazione di acquisire una nuova tecnologia utile al reparto di Nefrologia – ha sottolineato il direttore sanitario Salvatore Madonia. Questa direzione strategica è molto attenta a fornire a tutti i reparti tecnologie sempre più avanzate e questo strumento diventa prezioso anche perché espressione di un desiderio dei rotariani con uno spirito di collaborazione che ci unisce ancora di più nell’assistenza sanitaria ai cittadini”.

Il governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta Giuseppe Pitari ha evidenziato l’importanza del programma distrettuale “Meno dialisi e più trapianti a Siracusa”, sottolineando come iniziative di questo genere siano cruciali per promuovere la cultura della donazione e per offrire nuove speranze ai pazienti in attesa di trapianto. “Sono particolarmente felice ed orgoglioso per questo progetto – ha detto Giuseppe Pitari – e ringrazio di cuore il presidente del Club Siracusa Monti Climiti e tutti i componenti, per il grande sforzo che hanno fatto e soprattutto per la grande sensibilità che dimostrano. Attraverso questa donazione diamo un contributo veramente importante a questo reparto, con uno strumento di alta tecnologia che darà nuove opportunità di diagnosi, soprattutto per la prevenzione. Questa donazione rientra in un progetto distrettuale più ampio attraverso il quale, con la commissione distrettuale che ho voluto istituire quest’anno, promuoviamo la sensibilizzazione alla donazione degli organi”.

Il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone ha ringraziato il Rotary per la sensibilità e la generosità dimostrate, evidenziando come la collaborazione tra il mondo del volontariato e le istituzioni sanitarie sia un valore aggiunto fondamentale per il benessere della collettività. “Mi congratulo con il Rotary e con i suoi rappresentanti, il governatore, il presidente, i membri del consiglio direttivo e tutti i presenti per questo importante gesto – ha aggiunto il direttore generale Caltagirone – che apprezziamo fortemente perché rappresenta un atto di collaborazione con l’istituzione sanitaria rispetto ai grandi sforzi che stiamo facendo anche noi per portare avanti una buona sanità. In quest’ultimo anno in questa azienda sono state fatte moltissime iniziative, ci apprestiamo a pubblicare prossimamente un documento con il quale racconteremo tutte le attività che abbiamo fatto con l’obiettivo, mentre si lavora per la realizzazione di un nuovo ospedale, di rendere l’attuale ospedale, tutti gli altri della provincia e le strutture sanitarie territoriali, nelle condizioni di potere offrire sotto tutti i punti di vista servizi e ambienti sempre più efficienti e di qualità e questa importante donazione è frutto di una collaborazione che va verso questa direzione”.

