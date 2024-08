NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Sarà l’americano McDonald il primo ostacolo per l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo e del tabellone, all’Us Open 2024, ultimo Slam stagionale. Così il sorteggio per gli altri italiani: Musetti (18)-Opelka, Arnaldi (30)-Svajda, Cobolli (31)-Duckworth, Darderi-Baez (21), Berrettini-Ramos-Vinolas, Sonego-Paul (14), Fognini-Machac, Nardi-Bautista Agut. Per il tabellone femminile, Jasmine Paolini, quinta del ranking Wta e del seeding, sfiderà la canadese Andreescu. Il sorteggio per le altre azzurre: Cocciaretto-Baindl

Bronzetti-Sun, Trevisan-Townsend, Errani-Bucsa.

