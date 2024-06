ROMA (ITALPRESS) – E’ un’Italtennis che brilla anche sull’erba e che manda messaggi precisi e inequivocabili in vista di Wimbledon. Nel giorno in cui Novak Djokovic torna ad allenarsi dopo l’intervento al ginocchio ed Andy Murray si sottopone ad un intervento chirurgico alla schiena proprio per tentare di giocare sui prati londinesi per l’ultima volta, ben quattro azzurri (due singolaristi e una coppia di doppio) si apprestano domani a disputare una finale. A cominciare da Jannik Sinner, giunto all’ultimo atto del “Terra Wortmann Open”, Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è imposto in semifinale sul cinese Zhizhen Zhang, 42esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(3), maturato in un’ora e 40 minuti di gioco. Domani Sinner, per conquistare il torneo, affronterà il polacco Hubert Hurkacz, quinto favorito, che ha eliminato per 7-6 (2) 6-4 il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2. “Ho vinto quattro partite dure, è una bella preparazione per Wimbledon; poi la prossima settimana non giocherò e sarà un bene per me e per il mio corpo”, ha detto l’azzurro nell’intervista a caldo dopo la semifinale. Contro Zhang, ha spiegato, “è stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri ed è quello che mi serviva. Oggi Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull’erba può succedere tutto”. La finale, ha concluso, “sarà molto equilibrata, lui sull’erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis”. Sempre ad Halle, quarta finale stagionale – unica coppia ad esserci riuscita su tre superfici diverse (cemento, terra ed erba) – e primato nella Race to Turin per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’emiliano e il piemontese, primi favoriti del seeding, dovranno vedersela con una coppia di casa, Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo e sesti nella Race. Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui prati del Queen’s. Il toscano, numero 30 del mondo, ha battuto in semifinale del “Cinch Championships”, classico appuntamento sull’erba londinese votato come Atp 500 dell’anno nel 2015, 2016, 2018, 2022 e 2023, l’australiano Jordan Thompson, 43 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, dopo due ore e 19 minuti di gioco. Per il titolo Musetti sfiderà domani Tommy Paul (5), che in un derby di semifinale tutto statunitense si è imposto su Sebastian Korda per 6-4 7-6(1). Si è invece interrotto il cammino di Elisabetta Cocciaretto sull’erba di Birmingham. L’azzurra ha ceduto di schianto, a causa anche di problemi muscolari alla gamba destra, nella prima semifinale del “Rothesay International”, torneo Wta 250 con 267.802 dollari di montepremi complessivo, in scena sui campi verdi britannici. La 23enne marchigiana, numero 44 del mondo, si è arresa contro la russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva, 41 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Cocciaretto ha chiesto l’intervento del medico sul punteggio di 5-2 in favore dell’avversaria nel primo set e ha quindi continuato a giocare con una vistosa fasciatura. Resta comunque molto positivo il torneo dell’azzurra, alla prima semifinale in carriera sul verde, centrata grazie ai successi su Ostapenko, Stephens e Shnaider.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

