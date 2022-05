PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 20enne tennista di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e 11 del seeding, ha battuto in tre set per 6-3, 7-6 (6), 6-3, dopo 2 ore e 51 minuti di gioco, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 del ranking Atp. Lunedì, per un posto nei quarti, l’azzurro se la vedrà con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che ha piegato in quattro set il cileno Christian Garin con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 7-6(11). “Sono felice di aver superato il turno, grazie al pubblico, è sempre importante, mi ha aiutato”, le parole di Sinner, che ha avuto un problema al ginocchio ma ha lottato soprattutto nel secondo set, annullando 11 set point. “Il dolore al ginocchio? Non voglio parlarne troppo, quel che è certo è che non sono al 100% fisicamente – ha ammesso l’altoatesino – Mi piace giocare a Parigi e questo per me è il primo anno con tutto il pubblico, un’emozione speciale”.

– foto LivePhotoSport –

