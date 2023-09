Sindrome ovaio policistico, Graziottin “Serve corretta alimentazione”

ROMA (ITALPRESS) -"La sindrome dell'ovaio policistico ha una forte base genetica che predispone ad alterazioni del metabolismo degli zuccheri e della produzione di ormoni maschili". Lo ha spiegato Alessandra Graziottin, professore a.c. Dipartimento ostetricia e ginecologia, in occasione della conferenza stampa dell'associazione Egoi per la Giornata Internazionale della Sindrome dell'Ovaio policistico. "C'è un malfunzionamento dell'ovaio - prosegue- per cui il ciclo è irregolare. La genetica predispone ma non è il destino, il nostro comportamento (soprattutto alimentazione e attività fisica), ci può aiutare a cambiare il destino". xc3/mgg/gsl