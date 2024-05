Sindaco Palermo “Ancora operai morti, fermare questa spirale”

CASTELDACCIA (PALERMO) (ITALPRESS) - "Una tragedia le cui cause sono nelle mani di chi ha il compito di indagare per accertare eventuali responsabilità. La comunità non può che unirsi al pianto che sempre più frequentemente coinvolge la nostra nazione. Speriamo che sia una spirale che possa essere fermata e certamente il tema delle morti sul lavoro diventa sempre piu tragico e sempre più vicino a ciascuno di noi". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che si è recato a Casteldaccia nel luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita cinque operai. xd6/pc/red