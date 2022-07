ROMA (ITALPRESS) – “E’ una cosa umiliante che il sindaco e il suo staff e i vertici Ama, debbano stare ad elemosinare sbocchi (per i rifiuti, ndr) perchè la Capitale non ha impianti. Una cosa che non deve succedere mai piu…”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, partecipando alla Festa dell’Unità di Roma. “Il nostro piano rifiuti (che prevede il termovalorizzatore, ndr) – ha aggiunto – che presenteremo tra poco prevede il superamento delle discariche”. La battaglia del Movimento 5 stelle contro il termovalorizzatore “è stata assurda e incomprensibile agli stessi elettori del Movimento 5 stelle”. Se la leadership del M5s la prenderanno Raggi e Di Battista? “Questo è un dilemma che lascerei a loro. Virginia Raggi voleva cercare di dimostrare che erano all’opposizione, nonostante fossero al Governo in questi anni. C’è stata una stagione di governo e grazie al Pd anche proficua…”. Il primo cittadino di Roma ha poi parlato dei due grandi eventi che si terranno nella Capitale. “Saremo pronti” tra sei mesi per la visita del Bureau international des exposition a Roma, per il progetto di Expo 2030. “Stiamo lavorando a un grande sito – ha continuato – in cui metteremo online tutti i progetti. Si chiamerà ‘Roma si trasformà e sarà il modo di essere credibili con la città, ma anche con il Bie. Sarà possibile seguire l’andamento dei progetti…”. E per il Giubileo – ha sottolineato Gualtieri – faremo il restauro di tutte le Stazioni della metropolitana. Come fatto a Milano. Noi nel programma faremo la sistemazione anche degli interni, oltre che la manutenzione. Questo un lavoro che non si finisce in sei mesi, ma bisogna farlo. Basta con la logica delle cose immediate – ha sottolineato il primo cittadino di Roma – perchè nella cultura dei social la programmazione è una perdita di tempo, ma così questa città non si risolleverà mai. Non possiamo farci travolgere dalla logica del breve periodo. Le cose grosse richiedono un pò di tempo, ma non è una scusa per non farle…”.

(ITALPRESS).

– foto sindaco Roberto Gualtieri –