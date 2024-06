Sigaro Toscano, Mariotti “Export in forte crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "In questi ultimi cinque anni l'azienda ne ha attraversate di tutti i colori", ma "abbiamo sorpassato questo periodo con un grande successo in Italia e nel mondo" e "rispetto al 2020 abbiamo raddoppiato il nostro business export" che "oggi rappresenta il 30% del nostro fatturato: un sigaro ogni tre viene venduto all'estero". Lo ha detto Stefano Mariotti, direttore generale e amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo "Italpress Economy". xi2/sat/gsl