VENEZIA (ITALPRESS) – “Desidero unire la mia voce a quella dei tanti Sindaci veneti che, di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro Comuni, chiedono aiuto alle Istituzioni nazionali perchè vengano reperite e inviate nelle zone calde più Forze dell’Ordine. L’ultimo in ordine di tempo è oggi il Sindaco di Treviso, che dichiara la necessità di avere 100 agenti in più. Prima di lui l’allarme è stato lanciato da più parti, da tanti Comuni e anche dall’Anci. Al pur importante aspetto sociale ed educativo è purtroppo evidente che va rafforzato, anche e presto, quello della prevenzione e della deterrenza”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a fronte l’aumento delle richieste di aiuto da parte delle Amministrazioni Locali per fronteggiare la “nuova” criminalità che si sta diffondenddo.

“Sono purtroppo sempre di più le città venete dalle quali giungono quotidianamente notizie di una cronaca nera che è un fenomeno nuovo e inquietante – dice Zaia – baby gang sempre più aggressive, scippi, spaccate, aggressioni per futili motivi, risse violente in una delle quali, a Treviso, ci è scappato il morto. E sullo sfondo, droga e alcol a volontà. Così non può andare avanti, anche perchè, parimenti, cresce l’allarme sociale da parte della stragrande maggioranza composta dalla gente per bene che, quando interpellata, sempre più spesso si dice inibita o intimorita anche in situazioni ordinarie, come una passeggiata o un rientro a casa dopo un cinema”.

“Conosco bene – aggiunge – la grande attenzione ai temi della sicurezza da parte del Governo nazionale, ed è per questo che rivolgo al Ministro Piantedosi, ai Prefetti, a tutti coloro che rappresentano lo Stato sui territori, un appello affinchè si faccia tutto il possibile per dare risposte a tutti quei Sindaci che sui loro territori ben poco possono fare con le donne e gli uomini delle Polizie Municipali. Come Regione – conclude – pur senza competenze in materia di sicurezza, siamo a disposizione per qualsiasi collaborazione istituzionale possibile”.

foto: f17/Italpress

(ITALPRESS).