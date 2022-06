MILANO (ITALPRESS) – Più sicura, più confortevole, più prestazionale: la gamma Pirelli Scorpion dedicata ai Suv, recentemente rinnovata nelle tre stagionalità, registra miglioramenti rispetto alla precedente generazione nei diversi indici di prestazione riportati dall’etichetta europea. A partire dall’ottima performance su bagnato che accomuna Scorpion (l’estivo), Scorpion Winter 2 e Scorpion All Season SF2. Come testimoniano le quasi 90 omologazioni già ottenute dai costruttori automobilistici sulla nuova gamma. Spicca su tutti il dato relativo all’aderenza sul bagnato, eccellente per tutti e tre i componenti della famiglia: sul wet grip, uno dei parametri indicati sull’etichetta, il 100% delle misure della nuova gamma appartiene alle classi A o B, i massimi livelli di performance definiti dagli standard europei. Di queste, oltre l’80% è in classe A. Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento, la gamma Scorpion ha superato il 60% di misure in classe A o B, segno di una particolare efficienza che si traduce in attenzione all’ambiente e contributo all’autonomia per i veicoli elettrificati. Il livello raggiunto è già molto vicino al target del 70% per tutti i prodotti in classe A e B di rolling resistance che Pirelli si è prefissata per il 2025.

In particolare, Scorpion summer e Scorpion All Season SF2 hanno il 100% della gamma in classe A o B di rolling resistance. Risultati top anche per quanto riguarda la silenziosità: tutte e tre le stagionalità vantano il 100% dei prodotti in classe A o B di noise. Il recente rinnovamento della gamma Scorpion risponde ai cambiamenti di un segmento in espansione, che prevede per i prossimi anni un aumento stabile nelle vendite globali degli Sport Utility Vehicle. Queste vetture sono caratterizzate da un peso elevato e da un baricentro alto e determinano una dinamica di guida particolare che richiede pneumatici dedicati, adatti ai nuovi standard della mobilità contemporanea e futura. Oltre a soddisfare livelli più alti di comfort, sicurezza e performance, alcune misure della famiglia Scorpion sono ottimizzate per l’utilizzo con SUV elettrificati: circa il 30% della gamma è dotata della tecnologia Elect, una soluzione appositamente sviluppata per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Un dato che rende Scorpion la gamma di prodotto Pirelli con il maggiore numero di omologazioni per auto green. Insieme a Seal Inside, Run Flat e PNCS, Elect rientra tra le Specialties Pirelli che caratterizzano i pneumatici più moderni della gamma.

Oltre un terzo dei pneumatici Scorpion, nelle nuove versioni estiva, invernale e all season, dispone di queste tecnologie, che permettono di affrontare viaggi confortevoli e silenziosi, grazie all’optional PNCS, e con la sicurezza di non rimanere a piedi in caso di foratura nel caso di Seal Inside e Run Flat. Anche grazie a queste innovazioni, Pirelli risulta il produttore leader nel segmento SUV europeo con un particolare focus sulle misure dai 19 pollici in su. Le tre nuove declinazioni della gamma Scorpion sono state progettate con un metodo che Pirelli definisce “Eco-Safety Design”: questo approccio utilizza materiali e strumenti innovativi, tra cui la virtualizzazione ereditata dall’esperienza nel motorsport, per ottenere prestazioni elevate di sostenibilità e sicurezza. Lo stesso pneumatico è in grado di garantire affidabilità in frenata, aderenza su asciutto e bagnato e stabilità, a tutto vantaggio della sicurezza; ma anche performance che limitano l’impatto ambientale come l’ottimizzazione dei consumi, la riduzione del rumore, la maggiore durabilità del pneumatico. Per ottenere questi risultati la gamma è stata riprogettata in modo sostanziale, attraverso un lavoro di ricerca e sviluppo che è intervenuto sulla composizione delle mescole, sui tre diversi disegni battistrada e sulla struttura, rinforzata e dotata di nuovi materiali.

L’aggiornamento della gamma ha permesso a Pirelli di ottenere per lo Scorpion il Performance Mark, un riconoscimento assegnato dall’ente certificatore TU’V SU’D ai pneumatici che risultano tra i migliori sul mercato nelle diverse situazioni di guida . Inoltre, in un’ottica di ottimizzazione della filiera, la produzione dell’intera gamma Scorpion ha sede in fabbriche dell’Unione Europea.

