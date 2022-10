MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Le nuove edizioni della Bmw X1 e della Bmw Serie 2 Active Tourer sono caratterizzate da un piacere di guidare versatile. Il fatto che i progressi associati al cambio di generazione portino anche ad un aumento della sicurezza attiva e passiva è stato ora confermato dal programma europeo di valutazione delle nuove auto (Euro NCAP). Gli esperti indipendenti di sicurezza dell’Istituto Europeo per la Tutela dei Consumatori hanno assegnato il punteggio massimo di 5 stelle sia allo Sports Activity Vehicle (SAV) che al moderno veicolo tuttofare del segmento delle compatte premium. Nell’impegnativa procedura di test, la nuova Bmw X1 e la nuova Bmw Serie 2 Active Tourer si sono distinte per l’eccellente protezione degli occupanti in caso di collisioni di vario tipo, per l’efficace protezione di pedoni e ciclisti e per i sistemi di prevenzione degli incidenti. L’ampio equipaggiamento di serie con sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza ha contribuito in modo decisivo alla valutazione a 5 stelle.

In particolare, l’ultima generazione di avviso di collisione anteriore con funzione di frenata offre un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza nel traffico urbano. Ora è in grado di rilevare anche i pedoni e i ciclisti che si avvicinano parallelamente alla corsia, da dietro o davanti quando si svolta a destra, contribuendo efficacemente a evitare una collisione con gli utenti della strada più deboli. Inoltre, il nuovo sistema rileva il traffico in arrivo quando si svolta a sinistra. Tutti i sistemi di assistenza alla guida utilizzati nella nuova X1 e nella nuova Serie 2 Active Tourer sono tra i migliori sul mercato e hanno convinto gli esperti di sicurezza di Euro NCAP per le loro numerose funzioni e l’affidabilità della loro risposta.

La nuova X1 e la nuova Serie 2 Active Tourer hanno presentato agli esperti sistemi innovativi nell’ambito della sicurezza passiva.

Entrambi i modelli sono dotati di serie di un airbag centrale tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore. Questo sistema, utilizzato per la prima volta nei modelli del segmento delle compatte, è stato giudicato estremamente efficace nel test. Si tratta dell’ultimo componente nell’ambito della sicurezza integrata, che viene costantemente perfezionata e che, oltre a strutture di supporto altamente resistenti e a percorsi di deformazione progettati con precisione, comprende anche una combinazione specifica per ogni modello di sistemi di ritenuta coordinati con precisione. Nei vari test di collisione, questo concept di sicurezza integrato ha dimostrato di garantire un elevato livello di protezione contro le lesioni in entrambi i modelli, indipendentemente dalle dimensioni e dalla posizione degli occupanti. Sia nei sedili anteriori che in quelli posteriori, secondo Euro NCAP, i poggiatesta e i sedili della nuova X1 e della nuova Serie 2 Active Tourer proteggono efficacemente dalle lesioni cervicali che possono essere provocate da un tamponamento. Inoltre, gli esperti del test hanno valutato positivamente l’equipaggiamento di serie di entrambi i modelli con la chiamata di emergenza intelligente e un sistema di frenata di emergenza per evitare collisioni secondarie.

Per ridurre il rischio di lesioni a pedoni e ciclisti, la nuova X1 e la nuova Serie 2 Active Tourer sono dotate di cofani attivi del vano motore. In caso di impatto, il cofano motore viene sollevato per mezzo di attuatori per creare uno spazio di deformazione supplementare tra essi e i componenti rigidi sottostanti. Il sistema si è dimostrato affidabile ed efficace a diverse velocità nel test di sicurezza Euro NCAP. Le valutazioni dell’istituto di prova Euro NCAP sono un punto di riferimento per la sicurezza negli incidenti riconosciuto a livello europeo e il livello di sicurezza viene costantemente innalzato. Solo i veicoli nuovi che offrono un’eccellente protezione dagli impatti e sono anche ben equipaggiati con una tecnologia completa e pratica per evitare gli incidenti ricevono la valutazione massima di 5 stelle.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).