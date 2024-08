Sicilia,assessore Barbagallo “Contro siccità puntare a infrastrutture”

PALERMO (ITALPRESS) - "È un momento molto grave per l'agricoltura siciliana: l'approvvigionamento idrico è una tappa fondamentale per ogni azienda ed è evidente che senza acqua siamo in crisi. Occorre superare quest'emergenza e fare un piano a breve e medio termine per realizzare una serie di infrastrutture che ci consentano di risolvere definitivamente il problema". Lo sottolinea il neo assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo a margine della cerimonia di giuramento all'Ars. "Bisogna rimettere in sesto le dighe e sistemare gli scarichi di fondo relativi alle opere di derivazione - prosegue Barbagallo, - Non ha senso eliminare il fango che si è accumulato in cinquanta o cento anni, ma solo quello nei pressi degli scarichi; anche sull'uso delle acque reflue non è necessario costruire cento nuovi impianti, ma ne bastano una decina collocati al punto giusto, anche perché i costi di riferimento sono più elevati rispetto alle acque convenzionali", conclude. (ITALPRESS). xd8/col3/gtr