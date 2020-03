Sicilia, nell’isola non si entra e non si esce piu’

Sicilia, dall'isola non si entra e non si esce più. La ministra Paola De Micheli ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. Nelle immagini girate da una dipendente l'aeroporto di Palermo totalmente deserto. abr/red