Sicilia, Armao: “Ripresa porterà regione a produrre 100 mld di Pil”

Il Vice Presidente Regione Siciliana ed Assessore Regionale all’Economia presente al forum italiano dell’export: “Ci stiamo sta battendo per l’infrastrutturazione, per un porto hub e per il Ponte sullo Stretto”. mra/gtr