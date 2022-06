ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato il decreto con cui chiede che venga proclamato lo “stato di calamità naturale” a causa della grave crisi idrica che si è determinata per l’assenza di precipitazioni meteorologiche e in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni. Lo stato di calamità naturale – si legge nel provvedimento – è previsto per l’intero territorio della Regione Lazio e fino alla data del 30 novembre. Per la gestione dell’emergenza idrica e per il sostegno alle popolazioni e alle attività produttive sono indispensabili misure di natura straordinaria ed emergenziale” il presidente Nicola Zingaretti chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, di valutare la dichiarazione dello “stato di emergenza”, sulla base “della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, provvedendo alla successiva trasmissione dei dati e del quadro dei fabbisogni per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale”.

(ITALPRESS).

– foto agenziafotogramma.it –