Siccità, Casellati nel Polesine “Servono investimenti e misure”

"Per impedire che la siccità trasformi anche l’economia in un deserto servono investimenti e misure strutturali". A dirlo la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel Polesine, dove "ho toccato con mano gli effetti della siccità che non colpisce solo gli agricoltori, ma con l’aumento dei prezzi degli alimenti ricade su tutti i cittadini". fsc/gtr