Sibeg Coca-Cola verso la neutralità carbonica entro il 2030

ROMA (ITALPRESS) - Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. È l'obiettivo di Sibeg Coca-Cola, l’azienda che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company. Con il suo terzo Bilancio di Sostenibilità Sibeg Coca Cola segna le tappe di questo percorso e certifica le azioni green. Il bilancio certifica tra l’altro anche l’aumento del 4% dell’occupazione, con un incremento dei contratti a tempo indeterminato. col/sat/gsl