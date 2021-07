Si accende il dibattito sul Green Pass “alla francese“

In Francia da mercoledì 21 luglio l’ingresso in diversi luoghi pubblici e privati sarà riservato alle persone che possiedono il certificato COVID-19 varato dall’Unione Europea. L’ipotesi di importare in Italia il modello francese accende il dibattito anche tra gli eurodeputati. sat/gtr