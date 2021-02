CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. La campionessa statunitense, terza al termine della prima manche di superG, ha conquistato l’oro con il tempo complessivo di 2’07″22, recuperando due posizioni in slalom. Per l’americana si tratta della sesta medaglia d’oro iridata in carriera, la nona assoluta. Sul podio anche la slovacca Petra Vlhova a 86 centesimi di ritardo e la svizzera Michelle Gisin a 89. Niente da fare per Federica Brignone, scivolata dopo tre pali in slalom dopo aver fatto segnare il miglior tempo in superG. Perde due posizioni Elena Curtoni, che dopo il secondo posto della mattina conclude con il quarto tempo a 2″35 da Shiffrin. Marta Bassino recupera sei posizioni in slalom ed è sesta a 3″54, mentre Nadia Delago non ha disputato la manche tra i pali stretti dopo essere uscita nelle prime porte del superG. Tra gli uomini, il titolo iridato in combinata va a Marco Schwarz. L’austriaco disputa una seconda manche impeccabile, recuperando quattro posizioni in slalom dopo il quinto posto in superG. Schwarz ferma il cronometro in 2’05″86, conquistando il primo oro iridato della carriera. L’austriaco precede di soli 4 centesimi il francese Alexis Pinturault, campione uscente nella disciplina e oggi medaglia d’argento. Bronzo per lo svizzero Loic Meillard a 1″12 di ritardo. Riccardo Tonetti è il migliore degli azzurri, ma chiude lontano dalle medaglie in settima posizione (+3″53). Christof Innerhofer è 14° a 5″64, mentre l’esordiente Giovanni Franzoni, buon 18° in superG, finisce in fondo alla classifica dopo un grave errore a inizio slalom.

(ITALPRESS).